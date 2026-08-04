'सीता सिंग्स द ब्लूज' ने क्यों मचा दिया था बवाल? आज भी खत्म नहीं हुई इस फिल्म पर बहस

फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा था (रॉटन टोमेटोज पर इसे 100% रेटिंग मिली थी), लेकिन भारत में भगवान राम को दिखाने के तरीके और सीता के संघर्षों पर ध्यान देने की वजह से इस पर काफी विवाद खड़ा हो गया था।

कुछ संगठनों ने तो फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की और इसकी स्क्रीनिंग में भी रुकावट डाली।

फिर भी, नीना अपनी सोच पर कायम रहीं। नीना ने कहा था, 'उनके लिए, बस एक ही सच्ची कहानी है और वह 80 के दशक की टीवी सीरीज है। अगर कोई चीज उस टीवी शो में नहीं है, तो वह गलत है। जहां तक उनका सवाल है, वही एकमात्र सच है और उन्हें किसी और व्याख्या पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।'

आज भी 'सीता सिंग्स द ब्लूज' परंपरा, लैंगिक भूमिकाओं और इस बात पर बहस छेड़ती रहती है कि क्लासिक कहानियां कौन सुना सकता है। आप इसे अभी भी यूट्यूब पर देख सकते हैं।