निमृत कौर अहलूवालिया ने गुजरात में नया प्रोजेक्ट किया शुरू, फिल्म को लेकर कही यह बात
मनोरंजन
निमृत कौर अहलूवालिया ने गुजरात में एक नए प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। वह एक ऐसे जॉनर में पहली बार काम कर रही हैं, जिसे उन्होंने पहले नहीं आजमाया।
उन्होंने एक बयान में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ने का मौका है।
शूटिंग शुरू करने से पहले, उन्होंने गुरुद्वारे जाकर आशीर्वाद लिया, जिसे एक शुभ शुरुआत माना जा रहा है।
निमृत हैं फिल्म को लेकर उत्साहित
अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में निमृत ने बताया कि वे एक बिल्कुल अलग किरदार निभाने और नए आयाम तलाशने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
उन्हें उम्मीद है कि यह सफर उन्हें बतौर अभिनेता और निखरने का मौका देगा। फैंस अभी से ही उनके अगले काम के बारे में और जानकारी जानने के लिए उत्सुक हैं।