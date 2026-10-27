निमृत कौर अहलूवालिया ने गुजरात में नया प्रोजेक्ट किया शुरू, फिल्म को लेकर कही यह बात

निमृत कौर अहलूवालिया ने गुजरात में एक नए प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। वह एक ऐसे जॉनर में पहली बार काम कर रही हैं, जिसे उन्होंने पहले नहीं आजमाया।

उन्होंने एक बयान में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ने का मौका है।

शूटिंग शुरू करने से पहले, उन्होंने गुरुद्वारे जाकर आशीर्वाद लिया, जिसे एक शुभ शुरुआत माना जा रहा है।