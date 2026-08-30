'बबीता सिंह' बनने के लिए निमिषा सजयन ने किया बड़ा बदलाव, 58 से सीधा पहुंचीं 72 किलो

अभिनेत्री निमिषा सजयन ने अपनी नई फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' के लिए अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी प्रशंसकों के साथ साझा की है। उन्होंने बताया कि असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर बबीता सिंह के किरदार में ढलने के लिए उन्होंने करीब 14 किलो वजन बढ़ाया है।

फिल्म में बबीता एक डेस्क अफसर की भूमिका में हैं, जिनका व्यक्तित्व एक मर्डर मिस्ट्री की जांच के दौरान पूरी तरह बदल जाता है। निमिषा ने इंस्टाग्राम पर अपना वजन 58 किलो से 72 किलो तक बढ़ाने की इस यात्रा का जिक्र किया और अपने नए लुक की एक झलक भी साझा की।