'रामायण': निकिता रावल बोलीं- रणबीर कपूर 'राम' बनने के लायक नहीं, उनका बायकॉट होना चाहिए

उन्होंने रणबीर के बीफ वाले बयान पर कहा, "अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हम माफ करना जानते हैं। यह भारत है यहां लोगों को माफ कर दिया जाता है।"

निकिता ने कहा कि उनके हिसाब से रणबीर का बायकॉट होना चाहिए और वह boycottranbirkapoor चलाती रहेंगी।

उन्होंने कहा, "जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, वह अब 'राम' की भूमिका निभा रहा है। रणबीर का बहिष्कार करें।"