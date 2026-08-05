'रामायण' की तुलना 'आदिपुरुष' से होने पर मनोज मुंताशिर ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात

'रामायण' की तुलना 'आदिपुरुष' से होने पर मनोज मुंताशिर ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की आगामी पौराणिक फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले खबरों में छाई हुई है। पिछले महीने निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी किया था, जिसे लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हासिल हुईं। वहीं कुछ लोगों ने ट्रेलर देखने के बाद इसकी तुलना प्रभास अभिनीत फिल्म 'आदिपुरुष' से करनी शुरू कर दी। अब गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर ने दोनों फिल्मों के बीच हो रही तुलनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही 'रावण' के रूप में यश के अभिनय की तारीफ की।
बयान
"दोनों फिल्मों की तुलना न करना ही बेहतर"
गीतकार ने कहा, "यश बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी कहानी को विश्व मंच पर लाने वाली हर फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं। 'रामायण' के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।"
उन्होंने तुलनाओं पर कहा, "'रामायण' की तुलना 'आदिपुरुष' से न करना ही बेहतर है। यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि 'आदिपुरुष' उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म से जुड़े लोगों ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन यह एक असफल प्रयास था।"
संगीत
'रामायण' के संगीत पर जताई उम्मीद
मनोज ने 'आदिपुरुष' के संगीत को याद करते हुए कहा, "मुझे गर्व है कि इसका संगीत लोगों तक पहुंचा। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ। मुझे उम्मीद है कि 'रामायण' का संगीत 'आदिपुरुष' के संगीत के बराबर और उससे भी आगे बढ़ेगा।"
'रामायण' में संगीत एआर रहमान और हॉलीवुड संगीतकार हंस जिमर ने मिलकर दिया है।
फिल्म में साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्त समेत कई सितारे मौजूद हैं। ये दिवाली, 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।