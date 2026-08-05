'रामायण' की तुलना 'आदिपुरुष' से होने पर मनोज मुंताशिर ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात

गीतकार ने कहा, "यश बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी कहानी को विश्व मंच पर लाने वाली हर फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं। 'रामायण' के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।"

उन्होंने तुलनाओं पर कहा, "'रामायण' की तुलना 'आदिपुरुष' से न करना ही बेहतर है। यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि 'आदिपुरुष' उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म से जुड़े लोगों ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन यह एक असफल प्रयास था।"