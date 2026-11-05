'राइज एंड फॉल 2' में निहारिका तिवारी ने खोले राज, सौरभ बेदी की गायब रहने की आदत बनी ब्रेकअप की वजह

'राइज एंड फॉल 2' शो में निहारिका तिवारी ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने सौरभ बेदी के साथ अपना रिश्ता क्यों खत्म किया।

निहारिका ने बताया कि सौरभ की कई-कई दिनों तक गायब रहने की आदत की वजह से उनके रिश्ते में कभी स्थिरता नहीं आ पाई।

उन्होंने आगे कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि हम एक-दूसरे के साथ अच्छे थे, लेकिन हम कभी भी अपनी बातों को सही तरीके से सुलझा नहीं पाए।"

यह खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब सौरभ ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो अब डेलनाज दारूवाला को डेट कर रहे हैं।