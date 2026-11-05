'राइज एंड फॉल 2' में निहारिका तिवारी ने खोले राज, सौरभ बेदी की गायब रहने की आदत बनी ब्रेकअप की वजह
'राइज एंड फॉल 2' शो में निहारिका तिवारी ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने सौरभ बेदी के साथ अपना रिश्ता क्यों खत्म किया।
निहारिका ने बताया कि सौरभ की कई-कई दिनों तक गायब रहने की आदत की वजह से उनके रिश्ते में कभी स्थिरता नहीं आ पाई।
उन्होंने आगे कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि हम एक-दूसरे के साथ अच्छे थे, लेकिन हम कभी भी अपनी बातों को सही तरीके से सुलझा नहीं पाए।"
यह खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब सौरभ ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो अब डेलनाज दारूवाला को डेट कर रहे हैं।
प्रियंका ने सौरभ को लताड़ा
निहारिका ने कबूल किया कि टीवी पर उनका रिश्ता जैसा दिखाया जाता था और असलियत में जैसा था, उसमें काफी बड़ा फर्क था।
उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, "हम एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम कभी भी अपनी बातों को सही तरीके से सुलझा नहीं पाए।"
शो की एक और प्रतियोगी, प्रियंका चाहर चौधरी ने भी निहारिका का समर्थन किया। उन्होंने सौरभ के बर्ताव को पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य बताया।