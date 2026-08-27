किडमैन ने खोला 'प्रैक्टिकल मैजिक 2' के कई मजेदार किस्से
निकोले किडमैन ने 'प्रैक्टिकल मैजिक 2' के लंदन प्रीमियर में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे सुबह 3 बजे कड़ाके की ठंड में भी उन्हें डांस करना पड़ा था और उसे ऐसा दिखाना था जैसे बिल्कुल ठंड न हो।
सेट पर अपनी ताकत को लेकर मजाक करते हुए किडमैन ने हंसते हुए कहा, 'मैं सच में उसे उठा सकती हूं, मेरे पास ताकत है।'
इस सीक्वल में डियान वीस्ट और स्टॉकर्ड चैनिंग भी अहम भूमिका में हैं और यह 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी।
सीक्वल में ओवेन्स परिवार का श्राप आगे बढ़ेगा
'प्रैक्टिकल मैजिक 2' ओवेन्स परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसमें वे पुश्तैनी श्राप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म 1998 की उस कल्ट फिल्म की अगली कड़ी है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था।
प्रीमियर के दौरान, बुलॉक ने एक शानदार तेंदुए के प्रिंट वाली गिवनची ड्रेस पहनी थी, वहीं किडमैन कस्टम चैनल के लिबास में नजर आईं।
यह रात चैनिंग के लिए भी खास थी, क्योंकि व्यक्तिगत नुकसान के बाद 2 साल तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद यह उनकी पहली रेड कार्पेट पर मौजूदगी थी।