किडमैन ने खोला 'प्रैक्टिकल मैजिक 2' के कई मजेदार किस्से

'प्रैक्टिकल मैजिक 2' ओवेन्स परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसमें वे पुश्तैनी श्राप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म 1998 की उस कल्ट फिल्म की अगली कड़ी है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था।

प्रीमियर के दौरान, बुलॉक ने एक शानदार तेंदुए के प्रिंट वाली गिवनची ड्रेस पहनी थी, वहीं किडमैन कस्टम चैनल के लिबास में नजर आईं।

यह रात चैनिंग के लिए भी खास थी, क्योंकि व्यक्तिगत नुकसान के बाद 2 साल तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद यह उनकी पहली रेड कार्पेट पर मौजूदगी थी।