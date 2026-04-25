निकोल किडमैन  ने तेज फ्लू में शूट किया कुश्ती का सीन, फिर सीधे पहुंचीं अस्पताल

फ्लू में भी किडमैन ने नहीं छोड़ा काम

निकोल के सह-कलाकार निक ऑफरमैन ने बताया कि निकोल फ्लू की वजह से बहुत बीमार महसूस कर रही थीं। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने काम जारी रखने की जिद की। उस कठिन सीन को फिल्माने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्हें ड्रिप चढ़ानी पड़ी। निकोल किडमैन की यह घटना उनकी कड़ी मेहनत और काम के प्रति उनकी लगन का एक और बेहतरीन उदाहरण है।

इस सीरीज में एली फैनिंग (एली फैनिंग) और मिशेल फिफर (मिशेल फिफर) जैसी अदाकाराएं भी नजर आएंगी। यह रूफी थॉर्प (रूफी थॉर्प) के उपन्यास पर आधारित है।