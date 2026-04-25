निकोल किडमैन ने तेज फ्लू में शूट किया कुश्ती का सीन, फिर सीधे पहुंचीं अस्पताल
हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा निकोल किडमैन अपनी कॉमेडी सीरीज 'मार्गो गॉट मनी ट्रबल्स' (मार्गोज गॉट मनी ट्रबल्स) के लिए एक बेहद मुश्किल कुश्ती सीन की शूटिंग कर रही थीं। तेज फ्लू होने के बावजूद उन्होंने अपने किरदार 'लेस' (लेस) को निभाने का फैसला किया और शूटिंग पर पहुंचीं। निकोल की यह लगन देखकर उनके साथ काम कर रहे अभिनेता निक ऑफरमैन (निक ऑफरमैन) भी काफी प्रभावित हुए। यह चुनौतीपूर्ण सीन खत्म होने के बाद निकोल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
फ्लू में भी किडमैन ने नहीं छोड़ा काम
निकोल के सह-कलाकार निक ऑफरमैन ने बताया कि निकोल फ्लू की वजह से बहुत बीमार महसूस कर रही थीं। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने काम जारी रखने की जिद की। उस कठिन सीन को फिल्माने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्हें ड्रिप चढ़ानी पड़ी। निकोल किडमैन की यह घटना उनकी कड़ी मेहनत और काम के प्रति उनकी लगन का एक और बेहतरीन उदाहरण है।
इस सीरीज में एली फैनिंग (एली फैनिंग) और मिशेल फिफर (मिशेल फिफर) जैसी अदाकाराएं भी नजर आएंगी। यह रूफी थॉर्प (रूफी थॉर्प) के उपन्यास पर आधारित है।