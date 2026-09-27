डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में फिर उतरीं रैपर निकी मिनाज, बताया सच्चा और साफ दिल वाला इंसान

मिनाज ने ट्रंप के बेबाक और बिना स्क्रिप्ट वाले अंदाज की भी तारीफ की। उन्हें लगता है कि दूसरे नेताओं की तुलना में ट्रंप का ये तरीका अलग और बेहतर है। इसी साल की शुरुआत में मिनाज ट्रंप के समर्थन में आयोजित ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक समिट में भी शामिल हुई थीं। ट्रंप का समर्थन करने के कारण उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद मिनाज का मानना है कि ट्रंप का उनकी जिंदगी पर अच्छा असर पड़ा है। यही वजह है कि वो आज भी खुलकर उनके समर्थन में अपनी बात रखती हैं।