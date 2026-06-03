ऋत्विक घटक की 100वीं जयंती पर NFDC/NFAI का अद्भुत तोहफा, 4K में देखें उनकी फिल्में

फिल्मों की सूची में शामिल हैं ये क्लासिक मूवी

इन फिल्मों की सूची में 'मेघे ढाका तारा', 'सुवर्णरेखा' और 'अजांत्रिक' जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ दुर्लभ शॉर्ट फिल्में और डॉक्युमेंट्री भी दिखाई जाएंगी।

इन फिल्मों को बहाल करने के लिए NFDC-NFAI के पास मौजूद पुरानी फिल्म एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्मों की कलर ग्रेडिंग का काम नेशनल अवार्ड विजेता अविक मुखोपाध्याय ने किया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 'NFDC-NFAI के नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन का ऋत्विक बहाली प्रोजेक्ट भविष्य की पीढ़ी के फिल्म प्रेमियों और उत्साही लोगों के लिए सबसे सराहनीय कामों में से एक है' बताया।

NFDC के प्रकाश मगडूम ने कहा कि इन बहाली से ऋत्विक की कहानियों की गहराई दुनिया भर में फैल रही है और इससे भारत की फिल्म विरासत भी जीवंत बनी हुई है।