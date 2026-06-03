ऋत्विक घटक की 100वीं जयंती पर NFDC/NFAI का अद्भुत तोहफा, 4K में देखें उनकी फिल्में
हम सब जानते हैं कि दिग्गज फिल्मकार ऋत्विक घटक की फिल्में अब एक नए अंदाज में दिखेंगी। उनकी सबसे मशहूर फिल्में जैसे 'मेघे ढाका तारा' और 'सुवर्णरेखा' को अब एक बड़ा अपडेट मिला है।
यह काम नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (NFAI) ने मिलकर किया है।
दिग्गज फिल्मकार ऋत्विक की 100वीं जयंती के मौके पर यह खास पहल की गई है। अब ये फिल्में लंदन के BFI साउथबैंक में दिखाई जा रही हैं।
इससे आज की नई पीढ़ी ऋत्विक की कला को बिल्कुल नए तरीके से देख पाएगी। यह पूरा प्रोजेक्ट भारत के नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन का हिस्सा है।
फिल्मों की सूची में शामिल हैं ये क्लासिक मूवी
इन फिल्मों की सूची में 'मेघे ढाका तारा', 'सुवर्णरेखा' और 'अजांत्रिक' जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ दुर्लभ शॉर्ट फिल्में और डॉक्युमेंट्री भी दिखाई जाएंगी।
इन फिल्मों को बहाल करने के लिए NFDC-NFAI के पास मौजूद पुरानी फिल्म एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। फिल्मों की कलर ग्रेडिंग का काम नेशनल अवार्ड विजेता अविक मुखोपाध्याय ने किया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 'NFDC-NFAI के नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन का ऋत्विक बहाली प्रोजेक्ट भविष्य की पीढ़ी के फिल्म प्रेमियों और उत्साही लोगों के लिए सबसे सराहनीय कामों में से एक है' बताया।
NFDC के प्रकाश मगडूम ने कहा कि इन बहाली से ऋत्विक की कहानियों की गहराई दुनिया भर में फैल रही है और इससे भारत की फिल्म विरासत भी जीवंत बनी हुई है।