NewsBytesExclusive: अनुराग कश्यप सेट पर कैसा करते हैं बर्ताव? 'कैनेडी' के आमिर दलवी ने खोला राज 

तारीफ फिल्म में अपने किरदार को मिली सराहना पर कही ये बात आमिर बोले, "बहुत खुशी होती है, जब आपकी मेहनत रंग लाती है। फिल्म के साथ-साथ आपके किरदार को भी लोगों का प्यार मिलता है तो वो एहसास बेहद खास होता है। 'कैनेडी' को दुनियाभर में सराहना मिलना हमारे लिए बड़ी बात है। जब लोग व्यक्तिगत तौर पर मेरे काम की तारीफ करते हैं तो लगता है कि एक कलाकार के तौर पर मेरी कोशिश सफल रही। आखिरकार हम कलाकार दर्शकों के प्यार और सराहना के लिए ही काम करते हैं।"

उत्साह अनुराग का नाम सुनते ही भरी फिल्म के लिए हामी जब आमिर को 'कैनेडी' में काम करने का प्रस्ताव मिला तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, इसके जवाब में वो बोले, "ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए वो पल बहुत ही खुशी और उत्साह से भरा था। मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी की वजह ये थी कि मुझे अनुराग कश्यप के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। यकीन मानिए मेरे पास जब ऑफर आया तो रोल क्या है, कैसा है, ये सब बातें बाद में आईं।"

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तरीका सेट पर किस तरह से काम करते हैं अनुराग कश्यप? आमिर के मुताबिक, अनुराग के साथ काम करना किसी रोमांच से कम नहीं है। उन्होंने बताया, "अनुराग पहले से कोई स्क्रिप्ट नहीं देते, बल्कि सीधे सेट पर बुलाकर सीन समझाते हैं। वो आपको पूरी आजादी देते हैं कि आप अपनी समझ से उस किरदार को जिएं। उनके साथ काम करके मैंने ये तो सीख लिया कि कैसे बिना किसी पूर्व तैयारी के अभिनय किया जाता है। ये अनुभव मुझे एक अभिनेता के तौर पर अधिक परिपक्व और सहज बनाता है।"

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अनुभव "हौव्वा नहीं, अपनेपन का होता है एहसास" आमिर कहते हैं, "अनुराग संग काम करना किसी मास्टरक्लास से कम नहीं। 'कैनेडी' में उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन की अगली शॉर्ट फिल्म के लिए भी मुझे ही चुना। अनुराग सेट पर किसी 'हौव्वे' की तरह नहीं, बल्कि एक मस्तमौला इंसान की तरह रहते हैं। उनकी सादगी और काम के प्रति उनका समर्पण कमाल का है। वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, जिनके सेट पर टीम को घबराहट नहीं, बल्कि अपनापन महसूस होता है।"

फायदा कंटेंट और मुनाफे की जंग पर क्या बोले अमित? बॉलीवुड में बढ़ते व्यावसायीकरण पर आमिर का मानना है कि इसके लिए केवल किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर दर्शक ही अच्छे सिनेमा का समर्थन नहीं करेंगे तो निर्माता अकेले क्या कर लेंगे? उनके अनुसार, सिर्फ कला के बलबूते टिकना मुश्किल है और फिल्म का बिकना भी उतना ही जरूरी है। आज के दौर में दर्शकों को खुद अपना जायका बदलना होगा, क्योंकि उनकी पसंद ही फिल्म इंडस्ट्री की भविष्य और दिशा तय करेगी।

माध्यम टीवी और फिल्मों के बीच अतंर पर कही ये बात टीवी और बॉलीवुड के अंतर पर आमिर बोले कि काम चाहे फिल्म का हो या टीवी का, मकसद महज मनोरंजन ही होता है। हालांकि, फिल्मों में किरदारों को निखारने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। आमिर ने कहा कि ये सच है कि टीवी से आए कलाकारों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में राह मुश्किल होती है, लेकिन उनकी मानें तो सब मेहनत और नसीब का मेल और खेल है। टीवी से निकलकर ही शाहरुख खान साहब 'किंग खान' बन गए।"