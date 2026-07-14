क्रिस्टोफर नोलेन की 'द ओडिसी' कास्टिंग विवादों में घिरी, जानें क्या है पूरा मामला?

हेलेन ऑफ ट्रॉय अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती हें, लेकिन हैरानी की बात है कि कवि होमर ने उनके रूप-रंग का विस्तार से कोई वर्णन नहीं किया।

होमर के लिए, उनकी बाहरी सुंदरता से कहीं ज्यादा उनका प्रभाव और महत्व मायने रखता था। 'सफेद बाहें' जैसे शब्द उस समय सिर्फ रसूख या सामाजिक स्थिति को दर्शाते थे, न कि त्वचा के रंग को।

यहां तक कि एलन मस्क ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नोलन ने अपनी ईमानदारी खो दी है। यह फिल्म आज के दौर में प्राचीन मिथकों की व्याख्या को लेकर एक नई बहस छेद रही है।