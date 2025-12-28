नए साल में होगा बॉक्स ऑफिस पर महासंग्राम, साउथ पर कब्जा करेंगे ये बॉलीवुड सितारे

एक तरफ साउथ की बड़ी फिल्मों की रिलीज की तैयारी है तो दूसरी ओर बॉलीवुड के कई नामी सितारे इन फिल्मों के जरिए साउथ इंडस्ट्री में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर बॉबी देओल और संजय दत्त जैसे सितारों की एंट्री से माहौल पहले ही गरमा गया है, वहीं साल के पहले ही महीने में साउथ में बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़ी फिल्मों और 2 सितारों की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी।

टकर नए साल की सबसे खतरनाक भिड़ंत 'KGF 2' में संजय दत्त के दमदार प्रदर्शन ने उन्हें ऐसा कद दिया कि साउथ सिनेमा में उनकी मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ी, लेकिन फिर 'एनिमल' में बॉबी देओल की एंट्री ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। उनकी खामोश, लेकिन खतरनाक मौजूदगी ने दर्शकों के होश उड़ा दिए। अब दोनों अलग-अलग बड़े बजट की फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं और खास बात ये है कि दोनों की फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में उतर रही हैं।

टकराव आमने-सामने संजय और बाॅबी साल 2026 की शुरुआत में 9 जनवरी को प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' आएगी, जिसमें संजय विलेन के रोल में दिखेंगे। फिल्म से सामने आया उनका खतरनाक अवतार पहले ही दर्शकों की बेताबी बढ़ा चुका है। उधर 9 जनवरी को ही थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' आ रही है, जिसके विलेन बॉबी देओल हैं। ये विजय की आखिरी फिल्म है, इसलिए इसका पलड़ा ज्यादा भारी है। अब देखना होगा कि संजय और बॉबी में कौन छाप छोड़ता है।

अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन नाग अश्निन के निर्देशन में बनी पैन इंडिया फिल्म 'कल्कि 2898 AD' ने दुनियाभर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। यूं तो प्रभास इस फिल्म के हीरो थे, लेकिन अश्वत्थामा के किरदार में अमिताभ बच्चन ने कमाल कर दिया था। अब 'कल्कि 2' में अमिताभ अपने किरदार में वापसी करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार उनकी भूमिका और दमदार होगी और इस बार भी फिल्म की पूरी लाइमलाइट अमिताभ ही लूट ले जाएंगे।

