क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की 'जना नायकन' बिना प्रमोशन के होगी रिलीज?
अभिनेता विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई को भारतीय सिनेमाघरों में आ रही है। दुनिया भर में यह एक दिन बाद रिलीज होगी, लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, विजय अभी-अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं।
यानी शायद इस बार वे फिल्म के आम प्रमोशन, प्रीमियर और फैन इवेंट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
'जना नायकन' के बारे में जानें सब कुछ
फिल्म के निर्माता वेंकट के नारायण ने NDTV को बताया कि विजय अब संविधान के तहत एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शायद यही वजह है कि वे फिल्म के प्रमोशन से दूर रहेंगे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके प्रशंसक यह बात समझेंगे। दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए, टीम ने फिल्म में कुछ नए गाने जोड़े हैं और कुछ अपडेट भी किए हैं।
वेंकट ने बताया कि 'जना नायकन' में विजय की पुरानी फिल्मों की तरह ही सामाजिक न्याय का संदेश और इंसाफ का मुद्दा उठाया गया है। इसमें दर्शकों के लिए कुछ अनपेक्षित सरप्राइज भी होंगे।