क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की 'जना नायकन' बिना प्रमोशन के होगी रिलीज?

फिल्म के निर्माता वेंकट के नारायण ने NDTV को बताया कि विजय अब संविधान के तहत एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शायद यही वजह है कि वे फिल्म के प्रमोशन से दूर रहेंगे, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके प्रशंसक यह बात समझेंगे। दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए, टीम ने फिल्म में कुछ नए गाने जोड़े हैं और कुछ अपडेट भी किए हैं।

वेंकट ने बताया कि 'जना नायकन' में विजय की पुरानी फिल्मों की तरह ही सामाजिक न्याय का संदेश और इंसाफ का मुद्दा उठाया गया है। इसमें दर्शकों के लिए कुछ अनपेक्षित सरप्राइज भी होंगे।