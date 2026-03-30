'धुरंधर 2' में हुई गलती को निर्माताओं ने सुधारा

'धुरंधर 2' में क्या गलती कर बैठे थे निर्देशक आदित्य धर? भेजना पड़ा नया वर्जन

लेखन ज्योति सिंह 04:30 pm Mar 30, 202604:30 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म से जुड़ी कई तस्वीरें और दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। इसी क्रम में, प्रशंसकों ने फिल्म में हुई एक छोटी सी गलती को पकड़ लिया, जिसके चलते मीम्स की बाढ़ आ गई। हालांकि निर्देशक आदित्य धर ने तुरंत उस गलती पर ध्यान दिया और उसे सुधारते हुए सिनेमाघरों को संशोधित वर्जन भेज दिया है।