OTT पर रिलीज हुईं ये नई फिल्में और सीरीज तुरंत देखें

'मुसाफिर कैफे' से 'नागबंधम' तक, OTT पर आईं ये नई वेब सीरीज और फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 07:55 pm Jul 25, 202607:55 pm

क्या है खबर?

अगर आप इस सप्ताहांत कुछ नया और दिलचस्प देखने का मन बना रहे है तो आपके लिए यह वीकेंड बेहद खास रहने वाला है। 'आदर्श बाल विद्यालय' से लेकर 'मुसाफिर कैफे' तक कई शानदार वेब सीरीज और फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो चुकी हैं। कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस से भरपूर ये नई रिलीज आपका वीकेंड पूरी तरह से मजेदार बनाने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज हुए शोज और फिल्मों के बारे में।