डांस धमाका में AI का जलवा, पहली बार ऐसा गाना; डांस देख आप भी कहेंगे 'वाह'

यह डांस सिर्फ नई तकनीक का प्रदर्शन भर नहीं था, बल्कि इसमें अकेलेपन और साथी की जरूरत पर भी रोशनी डाली गई। नेविन ने दर्शकों से अपील की कि वे उन लोगों से जुड़ें जो खुद को अकेला महसूस करते हैं।

जजों को AI का यह रचनात्मक इस्तेमाल बहुत पसंद आया। प्रयागा ने कहा, "यह गाना सचमुच बहुत अच्छा है, मैंने इसे अभी लिख लिया है," जबकि विनीत ने कहा, "जब आप ऐसे कॉन्सेप्ट मंच पर लाते हैं, तो यह उन लोगों को आत्मविश्वास देता है जो ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं।"

तकनीक और वास्तविक भावनाओं का यह मेल दिखाता है कि रियलिटी टीवी किस तरह से अपने अनोखे अंदाज में जरूरी मुद्दों पर अहम बातचीत शुरू कर सकता है।