इमरान खान 'अधूरे हम अधूरे तुम' से करने जा रहे वापसी, जानिए कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

इस प्रोजेक्ट के जरिए इमरान एक बार फिर निर्देशक दानिश असलम के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले ये दोनों 2010 में आई 'ब्रेक के बाद' में साथ नजर आए थे।

भूमि पेडनेकर और गुरफतेह पीरजादा भी इस फिल्म में उनके साथ सह-अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इमरान कहते हैं कि उनके साझा अनुभवों ने ही इस कहानी को आकार दिया है। वे मानते हैं, 'यह वो फिल्म है, जिसे हमें 16 साल बाद बनाना ही चाहिए था।'

'जाने तू... या जाने ना' और 'डेली बेली' जैसी फिल्मों के बाद, यह वापसी इमरान के लिए बेहद खास और पर्सनल है। वे इसे एक ऐसी फिल्म बताते हैं, जिसे उन्हें 'बनाना ही था।'