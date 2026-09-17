कब और कहां देख सकते हैं वेब सीरीज 'लव'?

इस सीरीज में लक्ष्मी तारा नाम की एक डेटिंग-ऐप की सीईओ का किरदार निभा रही हैं। रिश्तों पर उनकी अच्छी पकड़ है, फिर भी वो खुद अकेली हैं।

जब दास का किरदार उनकी सोच को चुनौती देता है, तो यहीं से कहानी में मुख्य टकराव शुरू होता है। निर्मल विलियम्स, शारदा सुब्रमण्यम और श्वेता चक्रवर्ती ने इसकी कहानी लिखी है।

उनकी कलम से इस सीरीज में आपको खूब हास्य और मॉडर्न रोमांस का एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। खास बात ये है कि अर्जुन दास के साथ यह लक्ष्मी का डिजिटल डेब्यू है।