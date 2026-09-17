कब और कहां देख सकते हैं वेब सीरीज 'लव'?
नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर, 2026 को एक नई तमिल रोमांस सीरीज 'लव' रिलीज होने वाली है। इसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी और अर्जुन दास मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
यह शो रिश्तों के एक पुराने सवाल पर गहराई से बात करेगा कि आखिर प्यार में केमिस्ट्री (आपसी खिंचाव) ज्यादा जरूरी है या कंपैटिबिलिटी (अनुकूलता)।
दर्शक इसे तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में देख सकेंगे। इस सीरीज का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है, जबकि सौंदर्या रजनीकांत इसकी निर्माता हैं।
लक्ष्मी निभाएंगी डेटिंग-ऐप CEO तारा का किरदार
इस सीरीज में लक्ष्मी तारा नाम की एक डेटिंग-ऐप की सीईओ का किरदार निभा रही हैं। रिश्तों पर उनकी अच्छी पकड़ है, फिर भी वो खुद अकेली हैं।
जब दास का किरदार उनकी सोच को चुनौती देता है, तो यहीं से कहानी में मुख्य टकराव शुरू होता है। निर्मल विलियम्स, शारदा सुब्रमण्यम और श्वेता चक्रवर्ती ने इसकी कहानी लिखी है।
उनकी कलम से इस सीरीज में आपको खूब हास्य और मॉडर्न रोमांस का एक नया अंदाज देखने को मिलेगा। खास बात ये है कि अर्जुन दास के साथ यह लक्ष्मी का डिजिटल डेब्यू है।