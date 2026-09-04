इस हफ्ते OTT पर मचेगा धमाल, 'धमाल 4' के साथ-साथ आ रही हैं ये फिल्में

अमेजन प्राइम वीडियो पर तेलुगु म्यूजिकल ड्रामा 'जगमई संगीतम्' का प्रीमियर होगा। यह फिल्म सपनों को पूरा करने और पारिवारिक दबाव के बीच के संघर्ष को दिखाती है।

एप्पल टीवी पर 'मेडे' आएगी, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स एक फंसे हुए नेवी पायलट की भूमिका में दिखेंगे। वहीं, जियो हॉटस्टार पर 'द कोर्ट' एक ऐसे वकील की कहानी है, जिसे बोलने में दिक्कत है और वह न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है।

सोनी लिव की 'उन्माधम' में एक पुलिस अधिकारी अपनी एक्टिव ड्यूटी छोड़कर स्क्रीनराइटर बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला करता है।