इस OTT पर आएगा 'द ईस्ट पैलेस', रहस्यमय आत्माओं और शाही साजिशों से भरा ये K-ड्रामा
मनोरंजन
नेटफ्लिक्स की नई के-ड्रामा 'द ईस्ट पैलेस' 17 जुलाई से स्ट्रीम होगी। इसमें रोमांस, सस्पेंस और राजदरबार की साजिशें देखने को मिलेंगी।
कहानी सेंग-गैंग नाम की एक साहसी दरबारी दासी पर आधारित है, जो आत्माओं को महसूस कर सकती है।
वहीं गू चियोन एक घोस्ट स्लेयर है, जिसे राजा तब बुलाते हैं, जब महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं।
चोई जंग-क्यु ने किया है 'द ईस्ट पैलेस' का निर्देशन
चोई जंग-क्यू ने इस सीरीज का निर्देशन किया है, जबकि क्वोन सो-रा और सियो जे-वॉन ने इसकी कहानी लिखी है।
इसमें चो स्युंग-वू और जंग यंग-नाम जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। जैसे-जैसे सेंग-गैंग और गू चियोन मिलकर इन छिपे हुए रहस्यों को सुलझाते हैं, वे खुद को महल के भीतर सत्ता के गहरे संघर्षों में उलझा पाते हैं।
यही वजह है कि हर एपिसोड में नए-नए मोड़ और भरपूर रोमांच देखने को मिलता है।