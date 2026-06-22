इस OTT पर आएगा 'द ईस्ट पैलेस', रहस्यमय आत्माओं और शाही साजिशों से भरा ये K-ड्रामा

चोई जंग-क्यु ने किया है 'द ईस्ट पैलेस' का निर्देशन

चोई जंग-क्यू ने इस सीरीज का निर्देशन किया है, जबकि क्वोन सो-रा और सियो जे-वॉन ने इसकी कहानी लिखी है।

इसमें चो स्युंग-वू और जंग यंग-नाम जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। जैसे-जैसे सेंग-गैंग और गू चियोन मिलकर इन छिपे हुए रहस्यों को सुलझाते हैं, वे खुद को महल के भीतर सत्ता के गहरे संघर्षों में उलझा पाते हैं।

यही वजह है कि हर एपिसोड में नए-नए मोड़ और भरपूर रोमांच देखने को मिलता है।