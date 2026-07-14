'मुसाफिर कैफे' का ट्रेलर जारी, लव ट्रायएंगल के बीच फंसे विक्रांत मैसी की है कहानी

लेखन ज्योति सिंह 08:44 pm Jul 14, 202608:44 pm

क्या है खबर?

विक्रांत मैसी की वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' लंबे समय से लाेगों के बीच उत्सुकता बनाए हुए हैं। टीजर और इसके रोमांटिक गाने 'तेरा हुआ साहिबा' को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद, निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ट्रेलर भी जारी कर दिया है। यह एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जो मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित है।रुचिर अरुण द्वारा निर्देशित इससे विक्रांत बतौर सह-निर्माता जुड़े हैं। उनके अलावा, इसमें वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना भी हैं।