'ऑपरेशन सफेद सागर' का ट्रेलर जारी, भारतीय वायुसेना के सबसे मुश्किल युद्ध को दिखाएगी सीरीज

'ऑपरेशन सफेद सागर' का ट्रेलर 'गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन' की अनकही कहानी को दिखाता है।

ये सीरीज सिर्फ युद्ध नहीं दिखाती, बल्कि उन फाइटर पायलटों की कहानी बताती है जिन्होंने करीब 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नामुमकिन हालातों में मिशन को अंजाम दिया था।

सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दीया मिर्जा, मिहिर आहूजा, अभय वर्मा, प्राजक्ता कोली, अमृता बागची, तारुक रैना, अर्णव भसीन और आदिल हुसैन जैसे कलाकार हैं।

इसका प्रीमियर 7 अगस्त, 2026 को नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा।