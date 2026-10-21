फिल्म 'मीठे में क्या है' का ट्रेलर जारी, इमोशन-ड्रामा और पारिवारिक हंगामे से है भरपूर

लेखन ज्योति सिंह 03:57 pm Oct 21, 202603:57 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने अपनी आगामी फिल्म 'मीठे में क्या है' का ट्रेलर जारी कर दिया है। ऋत्विक भौमिक और रोहिणी हट्टंगड़ी अभिनीत यह एक मनोरंजक पारिवारिक ड्रामा है, जिसके जरिए राधिका बंसल तौर निर्देशक डेब्यू कर रही हैं। इसका निर्माण अजीत मोहन ने उत्थान कैपिटल के बैनर तले किया है। आयशा रजा मिश्रा, अभय कौल, तराना राजा, गौरव के शर्मा, विक्रम बख्शी जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। ट्रेलर के साथ इसकी रिलीज तारीख भी सामने आ गई है।