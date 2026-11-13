'ढिंडोरा सीजन 2' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, टीटू मामा के स्वैग और कॉमेडी ने जीता दिल

लेखन ज्योति सिंह 04:38 pm Nov 13, 202604:38 pm

क्या है खबर?

भुवन बाम की सुपरहिट वेब सीरीज 'ढिंडोरा' के दूसरे सीजन का धमाकेदार ट्रेलर जारी हो गया है। करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कॉमेडियन अपने आइकॉनिक किरदारों के साथ वापसी कर रहे हैं, जिसके लिए उनके फैंस का उत्साह सांतवें आसमान पर है। पिछले सीजन की तरह ही, 'ढिंडोरा 2' में भुवन भरपूर देसी ह्यूमर, भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा और टीटू मामा के वन-लाइनर्स लेकर आए हैं। इस 8 एपिसोड वाली सीरीज का निर्देशन स्नेहा शेट्टी ने किया है।