'ढिंडोरा सीजन 2' की रिलीज तारीख घोषित

'ढिंडोरा सीजन 2' के साथ इस दिन लौटेंगे भुवन बाम, जानिए किस OTT पर होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Nov 05, 202610:26 am

क्या है खबर?

अभिनेता और कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम अपने लोकप्रिय शो 'ढिंडोरा' का दूसरा सीजन ला रहे हैं। रोहित राज और भुवन द्वारा निर्मित इस नए सीजन के जरिए फिर टीटू मामा की धमाकेदार वापसी होगी और अन्य मनोरंजक किरदार दर्शकों को गुदगुदाते दिखेंगे। नेटफ्लिक्स ने साल की शुरुआत में शो के दूसरे सीजन का आधिकारिक ऐलान किया था। अब एक मजेदार प्रोमो वीडियो के साथ इसकी रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किया गया है।