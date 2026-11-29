इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक, ये सीरीज भारत में नेटफ्लिक्स के दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसे प्लेटफॉर्म की आगामी रिलीज की सूची से भी हटा दिया गया है।

नेटफ्लिक्स ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है और सरकार की 2025 की एडवाइजरी के मद्देनजर ये फैसला लिया है। हालांकि, भारत में कई अन्य प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट उपलब्ध है, लेकिन नेटफ्लिक्स का ये कदम भारत के मौजूदा हालात को देखते हुए उठाया गया है।