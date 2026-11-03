नेटफ्लिक्स की 'द रॉयल्स सीजन 2' की शूटिंग शुरू, ये अभिनेता आएंगे नजर
मनोरंजन
नेटफ्लिक्स ने अपनी हिट सीरीज 'द रॉयल्स' के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बार भी ईशान खट्टर, जीनत अमान, साक्षी तंवर, विहान सामत और काव्या ट्रेहन जैसे जाने-पहचाने चेहरे वापसी कर रहे हैं।
नित्या मेहरा और तनुज चोपड़ा इस नए सीजन का निर्देशन करेंगे। कहानी मोरपुर पैलेस के अंदर शाही परिवारों की आपसी रंजिशों पर गहराई से रोशनी डालेगी।
'द रॉयल्स' में कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे
दूसरे सीजन की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। इसमें सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष और पारिवारिक ड्रामे में और भी नए ट्विस्ट आने वाले हैं।
कुछ नए चेहरे भी महल की हलचल में शामिल होकर कहानी को नया मोड़ देंगे। पहले सीजन को भारतीय राजघरानों की अलग कहानी और दमदार अदाकारी के लिए दुनिया भर में सराहना मिली थी।
अब जब कहानी आगे बढ़ रही है, तो दर्शकों के लिए कई रोमांचक चीजें देखने को मिलेंगी।