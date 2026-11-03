नेटफ्लिक्स की 'द रॉयल्स सीजन 2' की शूटिंग शुरू, ये अभिनेता आएंगे नजर

दूसरे सीजन की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। इसमें सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष और पारिवारिक ड्रामे में और भी नए ट्विस्ट आने वाले हैं।

कुछ नए चेहरे भी महल की हलचल में शामिल होकर कहानी को नया मोड़ देंगे। पहले सीजन को भारतीय राजघरानों की अलग कहानी और दमदार अदाकारी के लिए दुनिया भर में सराहना मिली थी।

अब जब कहानी आगे बढ़ रही है, तो दर्शकों के लिए कई रोमांचक चीजें देखने को मिलेंगी।