'वेडनेसडे' सीजन 3: पेरिस में ओर्टेगा का कहर, ईवा ग्रीन समेत ये सितारे मचाएंगे धमाल

'वेडनेसडे' सीजन 3 की शूटिंग शुरू, ईवा ग्रीन की एंट्री

इस शो की शूटिंग फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। इस सीजन में कई नए चेहरे भी दिखाई देंगे। इनमें ईवा ग्रीन 'आंट ओफेलिया' की भूमिका में नजर आएंगी। उनके अलावा, विनोना राइडर और लीना हेडय भी रहस्यमयी किरदारों में नजर आएंगी, जिनके बारे में अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है। पहले सीजन की तरह ही एम्मा मायर्स, फ्रेड आर्मिसेन और खुद जेना ओर्टेगा भी इस नए सीजन में दर्शकों को फिर से देखने को मिलेंगे। टाइम बर्टन निर्देशन की बागडोर संभाल रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड गॉफ और माइल्स मिलर इस शो का कामकाज देख रहे हैं।