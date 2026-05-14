'ब्रिजर्टन' फैंस के लिए बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स ने किया सीजन 5 का ऐलान; लेकिन टूट गई एक पुरानी परंपरा मनोरंजन May 14, 2026

दुनियाभर में मशहूर वेब सीरीज 'ब्रिजर्टन' के फैंस के लिए नेटफ्लिक्स ने एक साथ खुशखबरी और थोड़ी निराशा वाली खबर साझा की है। नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर बेला बाजरिया ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 'ब्रिजर्टन' का पांचवा सीजन साल 2027 में दस्तक देगा।

दिलचस्प बात ये है कि इस घोषणा के साथ ही नेटफ्लिक्स की हर 2 साल में नया सीजन लाने की पुरानी परंपरा भी टूट जाएगी। सीरीज के अगले भाग की शूटिंग इसी साल मार्च में UK में शुरू हो चुकी है। नेटफ्लिक्स ने अपने बड़े इवेंट में फैंस के उत्साह को दोगुना करते हुए शो का पहला टीजर भी रिलीज कर दिया है।