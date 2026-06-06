नेटफ्लिक्स की नई सीरीज, दिखेगी रिश्तों के बिखराव की शानदार कहानी

सीजन 2 में कलाकार गम में डूबे

निक के इस तरह अचानक चले जाने से सभी कलाकार बेहद हैरान थे। डैनी का किरदार निभाने वाले कोलमैन डोमिंगो ने कहा कि ये उनके लिए 'दिल पर चोट' जैसा था। केट का किरदार निभाने वाली टीना फे ने भी बताया कि सबके लिए इस बदलाव को अपनाना कितना मुश्किल है। सीज़न 2 में दिखाया गया है कि कैसे केट और जैक इस दुख से उबरने के लिए एक-दूसरे का सहारा बन रहे हैं, वहीं डैनी और क्लाउड अपनी जिंदगी में नए मायने तलाशते हुए परिवार शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं।