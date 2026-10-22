कीर्ति सुरेश-राधिका आप्टे की 'अक्का' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, जानिए 2.13 मिनट के वीडियो में क्या है खास

ट्रेलर में महत्वाकांक्षा और परंपराओं के बीच टकराव की झलक मिलती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बाहरी शख्स पेनरुरु के नियमों को चुनौती देता है।

धर्मराज शेट्टी ने इस सीरीज का निर्देशन किया है। 'अक्का' में तन्वी आजमी और महेश मांजरेकर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

अगर आपको दमदार महिलाओं, बदलती वफादारी और जबरदस्त ड्रामा वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो यह सीरीज आपके लिए खास हो सकती है। इसे जरूर देखना चाहिए।