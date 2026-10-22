कीर्ति सुरेश-राधिका आप्टे की 'अक्का' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, जानिए 2.13 मिनट के वीडियो में क्या है खास
नेटफ्लिक्स ने अपनी नई क्राइम ड्रामा सीरीज 'अक्का' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस सीरीज में कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे मुख्य किरदारों में नजर आएंगी।
कहानी काल्पनिक साम्राज्य 'पेनरुरु' पर आधारित है। यहां की मजबूत महिलाएं कई पीढ़ियों से परंपराएं बनाती आ रही हैं और अपनी ताकत कायम रखे हुए हैं।
सीरीज में भवानी और रुद्र की दुश्मनी दिखाई जाएगी, जो इन पुरानी परंपराओं को चुनौती देती नजर आती है।
धर्मराज ने किया है 'अक्का' का निर्देशन
ट्रेलर में महत्वाकांक्षा और परंपराओं के बीच टकराव की झलक मिलती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बाहरी शख्स पेनरुरु के नियमों को चुनौती देता है।
धर्मराज शेट्टी ने इस सीरीज का निर्देशन किया है। 'अक्का' में तन्वी आजमी और महेश मांजरेकर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।
अगर आपको दमदार महिलाओं, बदलती वफादारी और जबरदस्त ड्रामा वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो यह सीरीज आपके लिए खास हो सकती है। इसे जरूर देखना चाहिए।
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