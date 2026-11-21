नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'पुष्पक विमान' की पहली झलक आई, दिखेगी जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी और बरुण सोबती की तिकड़ी
लेखन नेहा शर्मा
नेटफ्लिक्स ने अपनी नई क्राइम-कॉमेडी सीरीज 'पुष्पक विमान' का पहला लुक जारी कर दिया है। इसमें जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी और बरुण सोबती मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। सीरीज में कॉमेडी के साथ एक्शन और रोमांच भी देखने को मिलेगा। इसकी कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है। अभिषेक इसमें अभिनय भी कर रहे हैं। इस सीरीज को फिल्म स्क्वॉड प्रोडक्शंस एलएलपी ने बनाया है।
'कोहरा' बनाने वाली टीम अब 'पुष्पक विमान' से जुड़ी
'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी सफल फिल्में और सीरीज बनाने वाली टीम एक बार फिर साथ आई है। ऐसे में दर्शकों को 'पुष्पक विमान' से भी दमदार कहानी और अलग तरह के किरदारों की उम्मीद है। सीरीज में जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी और बरुण सोबती मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह सीरीज जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिलहाल इसकी रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।