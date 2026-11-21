'कोहरा' और 'उड़ता पंजाब' जैसी सफल फिल्में और सीरीज बनाने वाली टीम एक बार फिर साथ आई है। ऐसे में दर्शकों को 'पुष्पक विमान' से भी दमदार कहानी और अलग तरह के किरदारों की उम्मीद है। सीरीज में जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी और बरुण सोबती मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह सीरीज जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिलहाल इसकी रिलीज की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।