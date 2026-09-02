नेटफ्लिक्स ने खोला डोनाल्ड ट्रंप के 'नकली एयर फोर्स वन' मिशन का चौंकाने वाला राज
नेटफ्लिक्स एक नई डाक्यूमेंट्री 'इंस्टाडोक्स: द डेकॉय प्लेन' लेकर आ रहा है। यह डाक्यूमेंट्री 8 जुलाई, 2026 को NATO शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तुर्की दौरे के दौरान हुए एक बेहद गुप्त और चौंकाने वाले घटनाक्रम पर आधारित है।
पता चला है कि ईरान से संभावित खतरे के कारण डोनाल्ड को चुपचाप उनके कतर द्वारा दिए गए एयर फोर्स वन से हटाकर एक सैन्य विमान में बिठाया गया था।
इस काम के लिए हवाई अड्डे के रनवे पर एक कैटरिंग ट्रक का इस्तेमाल कवर के तौर पर किया गया था।
कब आएगी ये डाक्यूमेंट्री?
असली एयर फोर्स वन ने एक नकली विमान का काम किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और पत्रकारों को ले जाया गया, जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम की भनक तक नहीं लगी थी।
इस बदलाव के बाद, डोनाल्ड इंग्लैंड गए और फिर दूसरे विमान से घर वापस लौटे। यह पूरा ऑपरेशन तब तक गुप्त रखा गया, जब तक इसका बाद में खुलासा नहीं हो गया।
इस जानकारी के सामने आने पर जनता और मीडिया हैरान रह गई, जिससे वायरल वीडियो, मीम्स और अटकलों की बाढ़ आ गई थी।
इस डाक्यूमेंट्री में कई लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव शामिल हैं, जिनमें द वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार डैन लैमोथे, पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट रॉबर्ट मैकडोनल्ड जैसे सुरक्षा विशेषज्ञ, व्हाइट हाउस के सहायक नताली हार्प और तत्कालीन रक्षा सचिव पीट हेगसेथ शामिल हैं।
यह डाक्यूमेंट्री 4 सितंबर को प्रीमियर हो रही है।