नेटफ्लिक्स ने खोला डोनाल्ड ट्रंप के 'नकली एयर फोर्स वन' मिशन का चौंकाने वाला राज

असली एयर फोर्स वन ने एक नकली विमान का काम किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और पत्रकारों को ले जाया गया, जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम की भनक तक नहीं लगी थी।

इस बदलाव के बाद, डोनाल्ड इंग्लैंड गए और फिर दूसरे विमान से घर वापस लौटे। यह पूरा ऑपरेशन तब तक गुप्त रखा गया, जब तक इसका बाद में खुलासा नहीं हो गया।

इस जानकारी के सामने आने पर जनता और मीडिया हैरान रह गई, जिससे वायरल वीडियो, मीम्स और अटकलों की बाढ़ आ गई थी।

इस डाक्यूमेंट्री में कई लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव शामिल हैं, जिनमें द वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार डैन लैमोथे, पूर्व सीक्रेट सर्विस एजेंट रॉबर्ट मैकडोनल्ड जैसे सुरक्षा विशेषज्ञ, व्हाइट हाउस के सहायक नताली हार्प और तत्कालीन रक्षा सचिव पीट हेगसेथ शामिल हैं।

यह डाक्यूमेंट्री 4 सितंबर को प्रीमियर हो रही है।