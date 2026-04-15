मिली बॉबी ब्राउन को झटका, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बदलने के बाद अब डिब्बाबंद हुई फिल्म 'परफेक्ट'

नेटफ्लिक्स के लिए 'नाइन्टीन स्टेप्स' पर काम कर रहीं मिली

दरअसल, फिल्म 'परफेक्ट' फिल्म के निर्देशक भी बदले गए थे। पहले जिया कोपोला इसे निर्देशित कर रही थीं, लेकिन बाद में केट शॉर्टलैंड को इसकी जिम्मेदारी मिली। मिली बॉबी ब्राउन सिर्फ इसमें अभिनय ही नहीं कर रही थीं, बल्कि निक बोवर और थॉमस बेन्स्की के साथ इसे प्रोड्यूस भी कर रही थीं। हालांकि, अब यह फिल्म आगे नहीं बढ़ पाएगी।

वैसे 'परफेक्ट' रुकने के बाद भी मिली बॉबी ब्राउन कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। जल्द ही उनकी 'एनिओला होम्स 3' आने वाली है, वहीं उन्होंने 'जस्ट पिक्चर इट' की शूटिंग भी पूरी कर ली है। इसके साथ ही वो अपनी खुद की किताब 'नाइन्टीन स्टेप्स' पर आधारित एक फिल्म भी नेटफ्लिक्स के लिए डेवलप कर रही हैं।