'हाउस ऑफ गिनीज' सीजन 2 को नेटफ्लिक्स ने दी हरी झंडी, क्या खत्म होगा पहले सीजन का वो सस्पेंस?
नेटफ्लिक्स ने अपनी सीरीज 'हाउस ऑफ गिनीज' के दूसरे सीजन को हरी झंडी दिखा दी है। ये सीरीज स्टीवन नाइट (जो 'पीकी ब्लाइंडर्स' के लिए जाने जाते हैं) ने बनाई है।
सितंबर 2025 में आई ये कहानी 1860 के दशक पर आधारित है। कहानी आर्थर, एडवर्ड, ऐनी और बेन नाम के भाई-बहनों की है, जो अपने पिता की मौत के बाद की मुश्किलों से जूझ रहे हैं।
पहले सीजन का अंत एक बड़े सस्पेंस (क्लिफहैंगर) पर हुआ था। स्क्रीन काली होने से पहले दर्शक यह नहीं जान पाए थे कि पैडी का निशाना कौन था या क्या था।
स्टीवन ने 'हाउस ऑफ गिनीज' के विस्तार की तरफ किया इशारा
स्टीवन ने बताया है कि वह भाई-बहनों के रिश्तों और गिनीज साम्राज्य बनाने में उनकी बढ़ती भूमिका को और गहराई से दिखाने के लिए उत्साहित हैं।
उन्होंने यह भी इशारा किया कि हो सकता है कहानी 20वीं सदी तक भी पहुंच जाए। आर्थर का किरदार निभाने वाले एंथनी बॉयल भी सीरीज में वापसी को लेकर काफी उत्साहित हैं।
उन्होंने टीम और पटकथा की जमकर तारीफ भी की। अगर आपने अभी तक पहला सीजन नहीं देखा है, तो यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है।