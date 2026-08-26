'हाउस ऑफ गिनीज' सीजन 2 को नेटफ्लिक्स ने दी हरी झंडी, क्या खत्म होगा पहले सीजन का वो सस्पेंस?

नेटफ्लिक्स ने अपनी सीरीज 'हाउस ऑफ गिनीज' के दूसरे सीजन को हरी झंडी दिखा दी है। ये सीरीज स्टीवन नाइट (जो 'पीकी ब्लाइंडर्स' के लिए जाने जाते हैं) ने बनाई है।

सितंबर 2025 में आई ये कहानी 1860 के दशक पर आधारित है। कहानी आर्थर, एडवर्ड, ऐनी और बेन नाम के भाई-बहनों की है, जो अपने पिता की मौत के बाद की मुश्किलों से जूझ रहे हैं।

पहले सीजन का अंत एक बड़े सस्पेंस (क्लिफहैंगर) पर हुआ था। स्क्रीन काली होने से पहले दर्शक यह नहीं जान पाए थे कि पैडी का निशाना कौन था या क्या था।