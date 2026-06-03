नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बोरोज' की शूटिंग हुई कहां? जगह जानकर रह जाएंगे हैरान
नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'द बोरोज' एक साइ-फाइ मिस्ट्री है। इसकी कहानी एक रिटायरमेंट कम्युनिटी पर आधारित है, जिसमें कुछ अलौकिक घटनाएं भी होती हैं।
भले ही पर्दे पर यह शहर असली लगता है, लेकिन असल में यह सब फिल्म का जादू है। इस काल्पनिक शहर के बड़े हिस्से को अल्बुकर्क के नेटफ्लिक्स स्टूडियोज में बिलकुल जमीन से खड़ा किया गया है।
शो के सह-निर्माता जेफरी एडिस ने इसे समझाते हुए कहा, ''द बोरोज' असल में मौजूद नहीं करता था और हमें उसे जीवंत करना पड़ा।' इसी वजह से, जो मोहल्ले, सड़कें और दुकानें आप देखते हैं, वे सब सिर्फ इस शो के लिए बनाए गए थे।
इस जगह की गई 'द बोरोज' की शूटिंग
चीजों को और भी असली रंग देने के लिए, टीम ने न्यू मैक्सिको में 20 से ज्यादा असली लोकेशन्स पर भी शूटिंग की। इनमें अल्बुकर्क कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो न्यू मैक्सिको फाइन आर्ट्स गैलरी और मोंटेसा पार्क जैसी जगहें शामिल थीं।
अल्बुकर्क और सांता फे के आसपास के विशाल खुले आसमानों को भी कैमरे में कैद किया गया, जिससे दक्षिण-पश्चिमी इलाके की उस खास एहसास को पूरी तरह से पर्दे पर उतारा जा सके।