नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द बोरोज' की शूटिंग हुई कहां? जगह जानकर रह जाएंगे हैरान मनोरंजन Jun 03, 2026

नेटफ्लिक्स की नई सीरीज 'द बोरोज' एक साइ-फाइ मिस्ट्री है। इसकी कहानी एक रिटायरमेंट कम्युनिटी पर आधारित है, जिसमें कुछ अलौकिक घटनाएं भी होती हैं।

भले ही पर्दे पर यह शहर असली लगता है, लेकिन असल में यह सब फिल्म का जादू है। इस काल्पनिक शहर के बड़े हिस्से को अल्बुकर्क के नेटफ्लिक्स स्टूडियोज में बिलकुल जमीन से खड़ा किया गया है।

शो के सह-निर्माता जेफरी एडिस ने इसे समझाते हुए कहा, ''द बोरोज' असल में मौजूद नहीं करता था और हमें उसे जीवंत करना पड़ा।' इसी वजह से, जो मोहल्ले, सड़कें और दुकानें आप देखते हैं, वे सब सिर्फ इस शो के लिए बनाए गए थे।