'लस्ट स्टोरीज' तीसरी कड़ी के साथ करेगी वापसी

नेटफ्लिक्स लेकर आ रहा 'लस्ट स्टोरीज' का तीसरा भाग, प्रीमियर की रिलीज तारीख तय

लेखन ज्योति सिंह 03:09 pm Aug 31, 202603:09 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' के तीसरे भाग का इंतजार लोगों को लंबे वक्त से है। ताजा अपडेट है कि तीसरी कड़ी के प्रीमियर की रिलीज तारीख तय कर ली गई है, जिससे यह इंतजार जल्द खत्म होगा। 4 नई छोटी, लेकिन भावनात्मक रूप से प्रभावशाली लघु फिल्मों के माध्यम से बनी 'लस्ट स्टोरीज' का पहला भाग 2018 में आया था, जबकि दूसरी कड़ी साल 2023 में रिलीज हुई थी। अब तीसरी कड़ी रिलीज के दरवाजे पर खड़ी है।