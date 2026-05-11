करण-तेजस्वी के नए शो 'देसी ब्लिंग' का ट्रेलर जारी, जानिए कब और कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 03:47 pm May 11, 202603:47 pm

क्या है खबर?

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश काफी समय से 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में नजर आ रहे थे। अब दोनों मिलकर एक नया रियलिटी शो 'देसी ब्लिंग' लेकर आ रहे हैं, जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ प्रीमियर की तारीख भी बता दी गई है। यह शो दुबई में रहने वाले रईस भारतीयों (NRI) की आलीशान जीवनशैली और हाई-सोसाइटी ड्रामा से भरपूर होगा। साथ ही इसमें करण और तेजस्वी के बीच भावनात्मक ड्रामा देखने को मिलेगा।