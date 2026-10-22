'द पैराडाइज' इस OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, फिल्म को किया गया 24 में छोटा

श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फिल्म को सिनेमाघरों में इसकी धीमी गति और कुछ रचनात्मक फैसलों के लिए मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी।

OTT पर स्ट्रीमिंग के लिए इसके विजुअल्स को और बेहतर किया गया है। साथ ही, एंड क्रेडिट्स को भी आसानी से पढ़ा जा सके, ऐसा बनाया गया है।

कायदु लोहार और मोहन बाबू जैसे कलाकारों से सजी 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड करीब 173.35 करोड़ की कमाई की थी।

अब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर तेलुगू, हिंदी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे दर्शक इस नए और बेहतर वर्जन को जब चाहें देख सकते हैं।