'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का आखिरी एपिसोड आते ही क्रैश हुआ नेटफ्लिक्स, भड़क उठे दर्शक

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का आखिरी एपिसोड आते ही क्रैश हुआ नेटफ्लिक्स, भड़क उठे दर्शक
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है। नए साल 2026 के माैके पर सीरीज का 8वां यानी, आखिरी एपिसोड 'द राइटसाइड अप' प्रसारित किया गया। चौंकाने वाली बात ये रही कि एपिसोड के आने के साथ ही, नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया। इस तकनीकी समस्या ने दर्शकों को निराश कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि निर्माताओं को माफी मांगनी पड़ी। वह
सीरीज
सीरीज के फिनाले प्रीमियर के बाद आई दिक्कत
रिपोर्ट के मुताबिक, यह क्रैश करीब 1 मिनट तक चला। कुछ देर रीफ्रेश करने के बाद तकनीकी समस्या दूर हो गई, लेकिन तब तक लोगों में आक्रोश फैल चुका था। पेज पर एक चित्र के साथ कैप्शन था, 'कुछ गड़बड़ हो गई। माफ करें, हमें आपके अनुरोध में समस्या आ रही है। आपको होम पेज पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा।' जुलाई, 2022 में चौथे सीजन के आखिरी एपिसोड के प्रसारण के दौरान भी ऐसी समस्या देखी गई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
As expected @NetflixIndia @netflix has crashed #StrangerThings #StrangerThings5 pic.twitter.com/x87nLPbX38— Prayag Khandelwal (@ThePrayagK) December 26, 2025