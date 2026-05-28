'ब्रिजर्टन' में अब तक का सबसे अनोखा ट्विस्ट, सीजन 5 में ये होगा खास

'ब्रिजर्टन' में क्या होगा खास?

पांचवें सीजन की कहानी फ्रांसेस्का ब्रिजर्टन (हन्ना डोड) पर केंद्रित होगी। अपने पति की मौत के दो साल बाद वह दूसरी शादी के लिए लंदन लौटती है। तभी माइकला स्टर्लिंग (मसाली बदुजा) की एंट्री होती है, जिसके बाद फ्रांसेस्का को ऐसी भावनाओं से जूझना पड़ता है, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

शो रनर जेस ब्राउनल ने इसे एक अहम मोड़ बताया है। उनके मुताबिक, यह कहानी सिर्फ दर्द या त्रासदी पर आधारित नहीं होगी, बल्कि समलैंगिक रोमांस पर केंद्रित रहेगी।