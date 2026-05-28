'ब्रिजर्टन' में अब तक का सबसे अनोखा ट्विस्ट, सीजन 5 में ये होगा खास
नेटफ्लिक्स ने 'ब्रिजर्टन' के पांचवें सीजन की पुष्टि कर दी है, जो साल 2027 में दर्शकों के सामने होगा। यह सीजन पिछले सीजनों की तुलना में सबसे कम अंतराल पर आएगा।
जूलिया क्विन की किताब 'व्हेन ही वॉज विकेड' पर आधारित यह शो इस बार एक नया मोड़ लेगा। इसमें एक क्वीर रोमांस और कई ताजा कहानियां देखने को मिलेंगी।
'ब्रिजर्टन' में क्या होगा खास?
पांचवें सीजन की कहानी फ्रांसेस्का ब्रिजर्टन (हन्ना डोड) पर केंद्रित होगी। अपने पति की मौत के दो साल बाद वह दूसरी शादी के लिए लंदन लौटती है। तभी माइकला स्टर्लिंग (मसाली बदुजा) की एंट्री होती है, जिसके बाद फ्रांसेस्का को ऐसी भावनाओं से जूझना पड़ता है, जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
शो रनर जेस ब्राउनल ने इसे एक अहम मोड़ बताया है। उनके मुताबिक, यह कहानी सिर्फ दर्द या त्रासदी पर आधारित नहीं होगी, बल्कि समलैंगिक रोमांस पर केंद्रित रहेगी।
इन कलाकारों की 'ब्रिजर्टन' में होगी वापसी
इससे ल्यूक थॉम्पसन, येरिन हा और क्लाउडिया जेसी जैसे कलाकार वापसी कर रहे हैं। हालांकि, इस बार निकोला कोघलन और जोनाथन बेली जैसे कुछ पसंदीदा किरदारों की भूमिकाएं थोड़ी कम होंगी।
नेटफ्लिक्स ने 'ब्रिजर्टन' को सीजन छह के लिए पहले ही रिन्यू कर दिया है। ऐसे में यह रोमांटिक ड्रामा फिलहाल कहीं जाने वाला नहीं है।