नेटफ्लिक्स की फिल्म 'रात अकेली है 2' की घोषणा, नए केस को सुलझाने लौटेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पॉपुलर क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'रात अकेली है' अपनी दूसरी किस्त 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के साथ लौटेगी। नेटफ्लिक्स ने एक पोस्ट साझा करते हुए इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। नवाजुद्दीन पुलिस इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार में लौटेंगे और इस बार नए केस को सुलझाते हुए दिखाई देंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान हनी त्रेहान संभालेंगी। स्मिता सिंह लेखक के रूप में वापसी करेंगी।
कास्ट
इस बार दिखेगी नई कहानी
'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' की कहानी, एक प्रभावशाली परिवार के इर्द-गिर्द घूमेगी। परिवार में हुई क्रूर हत्या का पर्दाफाश करने नवाजुद्दीन लौटेंगे। उनके अलावा फिल्म में राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, दीप्ति नवल, इला अरुण, रेवती, अखिलेंद्र मिश्रा, प्रियंका सेतिया और संजय कपूर नजर आएंगे। सीक्वल के टीजर में नवाजुद्दीन की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, "ये बंसल का मर्डर छोटा कांड नहीं, हत्याकांड है। इसकी जड़ तो मैं कहीं से ढूंढ निकालूंगा, याद रखिएगा।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Ek raat, ek raaz aur ek hatyakand. Inspector Jatil Yadav is back, and the stakes are higher than ever.#RaatAkeliHaiOnNetflix pic.twitter.com/TWmNGlp5Z5— Netflix India (@NetflixIndia) November 3, 2025