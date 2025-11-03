'रात अकेली है 2' की घोषणा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@nawazuddin._siddiqui)

नेटफ्लिक्स की फिल्म 'रात अकेली है 2' की घोषणा, नए केस को सुलझाने लौटेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी

लेखन ज्योति सिंह 04:30 pm Nov 03, 202504:30 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पॉपुलर क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'रात अकेली है' अपनी दूसरी किस्त 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' के साथ लौटेगी। नेटफ्लिक्स ने एक पोस्ट साझा करते हुए इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। नवाजुद्दीन पुलिस इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार में लौटेंगे और इस बार नए केस को सुलझाते हुए दिखाई देंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान हनी त्रेहान संभालेंगी। स्मिता सिंह लेखक के रूप में वापसी करेंगी।