कपिल शर्मा फैंस को देंगे तोहफा

कपिल शर्मा फिर खोलेंगे मस्ती का पिटारा, इस दिन के लिए खास एपिसोड का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 06:23 pm Apr 29, 202606:23 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों आगामी फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर चर्चा में हैं। नीतू कपूर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म सिनेमाघरों में 8 मई, 2026 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि इससे पहले कपिल अपनी कॉमेडी की टोली के साथ वापसी करेंगे और दर्शकाें को हंसी की डोज देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि उनका 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' लौट रहा है, तो आप सही हैं, लेकिन यहां एक ट्विस्ट भी है।