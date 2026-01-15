नील नितिन मुकेश जब हीरो से बने विलेन, इन फिल्मों ने दिलाई बॉलीवुड में नई पहचान 

भारतीय सिनेमा में बॉबी देओल समेत कई कलाकार हैं जिन्होंने बतौर हीरो अभिनय क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन सफलता नकारात्मक किरदारों ने दिलाई। 44 वर्षीय अभिनेता नील नितिन मुकेश ने यूं तो अभिनय 6 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। पहली बार वह फिल्म 'विजय' (1988) में नजर आए। इसके बाद 'न्यूयॉर्क' और 'लफंगे परिंदे' समेत कई फिल्में की, लेकिन सफलता न मिली। हालांकि, नील को विलेन के रूप में कई फिल्मों ने सफलता दिलाई है।

#1 'वजीर' नील के लिए फिल्म 'वजीर' लकी साबित हुई, जिसने उन्हें बतौर विलेन मशहूर कर दिया। फरहान अख्तर, अदिति राव हैदरी और अमिताभ बच्चन अभिनीत यह क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जो 2016 में रिलीज हुई थी। नील ने इसमें वजीर नाम के नकारात्मक किरदार को निभाया था। अभिनेता को इस रूप में देखकर लोग भी उनके अभिनय के मुरीद हो गए थे। यहीं से नील के करियर की गाड़ी चल पड़ी और वो सफलता मिली जो हीरो बनकर वह नहीं कमा सके।

#2 & #3 'साहो' और 'गोलमाल अगेन' प्रभास अभिनीत फिल्म 'साहो' 2019 में रिलीज क्राइम-ड्रामा फिल्म है जिसमें नील ने खलनायक 'जय अशोक चक्रवर्ती' का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके चेहरे के भाव और डायलॉग ने लोगों के दिलों में गहन छाप और डर छोड़ा था। 2017 में आई अजय देवगन की फिल्म 'गोलमाल अगेन' में अमीर बिजनेस टायकून निखिल का किरदार निभाकर, नील ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। यह उनके करियर की पहली हॉरर-कॉमेडी फिल्म थी।

Advertisement