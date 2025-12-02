सैफ अली खान के निजी सोशल मीडिया अकाउंट का खुलासा, इस अभिनेत्री ने खोली पोल

सैफ अली खान के निजी सोशल मीडिया अकाउंट का खुलासा हुआ

लेखन ज्योति सिंह 12:14 pm Dec 02, 202512:14 pm

क्या है खबर?

फिल्म जगत में आमिर खान और रणबीर कपूर समेत ऐसे कई सितारे हैं, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सुपरस्टार सैफ अली खान भी इस सूची में शामिल है। हालांकि, अब पता चला है कि सैफ का एक निजी अकाउंट है जिसकी भनक प्रशंसकों को कानों-कान नहीं है। उनके इस सोशल मीडिया अकाउंट का खुलासा खुद नेहा धूपिया ने कर दिया है। अभिनेत्री ने बताया कि कैसे सैफ निजी अकाउंट के जरिए अपने बारे में लिखी गई बातें पढ़ते हैं।