सैफ अली खान के निजी सोशल मीडिया अकाउंट का खुलासा, इस अभिनेत्री ने खोली पोल
क्या है खबर?
फिल्म जगत में आमिर खान और रणबीर कपूर समेत ऐसे कई सितारे हैं, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सुपरस्टार सैफ अली खान भी इस सूची में शामिल है। हालांकि, अब पता चला है कि सैफ का एक निजी अकाउंट है जिसकी भनक प्रशंसकों को कानों-कान नहीं है। उनके इस सोशल मीडिया अकाउंट का खुलासा खुद नेहा धूपिया ने कर दिया है। अभिनेत्री ने बताया कि कैसे सैफ निजी अकाउंट के जरिए अपने बारे में लिखी गई बातें पढ़ते हैं।
खुलासा
सैफ ने नेहा के सामने कबूली थी निजी अकाउंट की बात
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेत्री ने बातचीत के दौरान सैफ द्वारा साझा किए गए विचारों को याद किया। उन्होंने कहा, "5-6 साल पहले, मेरे ही शो पर एक इंटरव्यू के दौरान, मैं सैफ से ट्रोलिंग के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पर नहीं हैं, लेकिन उनका एक निजी अकाउंट है और कभी-कभी वहां लिखी गई चीजों को पढ़ लेते हैं।" हालांकि, नेहा ने अभिनेता के निजी अकाउंट का नाम नहीं बताया।
सैफ के काम के बारे में जानिए
सैफ अली के काम की बात करें तो उन्हें आखिरी बार फिल्म 'ज्वेल थीफ- द हीस्ट बिगिन्स' में देखा गया था। इन दिनों वह आगामी फिल्म 'हैवान' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार भी मुख्य भूमिका में हैं। इसे 2026 में रिलीज किया जा सकता है। दूसरी तरफ, नेहा को पंकज त्रिपाठी निर्मित हालिया रिलीज वेब सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' में देखा गया है।