लंदन में दिखेगा नेहा धूपिया का जलवा

नेहा धूपिया का अंतरराष्ट्रीय धमाका, लंदन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेगी फिल्म '52 ब्लू'

लेखन ज्योति सिंह 01:30 pm Jul 07, 202601:30 pm

क्या है खबर?

नेहा धूपिया बॉलीवुड से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म '52 ब्लू' लंदन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। 9 जुलाई, 2026 को BFI साउथबैंक में अपने यूरोपीय प्रीमियर के साथ अभिनेत्री एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेंगी। '52 ब्लू' का ट्रेलर और पहली झलक दर्शकों व समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल कर चुकी है। खासतौर पर, नेहा के दमदार अभिनय को लोगों ने खूब पसंद किया है।