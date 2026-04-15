नेहा धूपिया की हॉलीवुड में दस्तक, फिल्म '52 ब्लू' से सामने आई पहली झलक

ट्रेलर

जानिए कैसा है '52 ब्लू' ट्रेलर

मिस्र के फिल्मकार अली अल अरबी द्वारा निर्देशित, '52 ब्लू' फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बैकग्राउंड में एक भारतीय प्रवासी मजदूर की कहानी पर आधारित है। नेहा ने एक युवा लड़के (यादव शशिधर) की मां का किरदार निभाया है, जो लियोनल मेसी का बहुत बड़ा फैन है। मेसी से मिलने के लिए वह विदेश तो जाता है, लेकिन भारत वापस नहीं आ पाता है। इसी जद्दोजहत पर '52 ब्लू' बुनी गई है जो गहराई और भावनात्मक गंभीरता काे दर्शाती है।