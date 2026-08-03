IFFM प्रीमियर से पहले नेहा धूपिया ने खोले दिल के राज, '52 ब्लू' को लेकर कही ये बात
मनोरंजन
अभिनेत्री नेहा धूपिया की फिल्म '52 ब्लू' का ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) में होने जा रहा है।
फिल्म का वैश्विक मंच पर पहुंचना इसे एक बड़ा और खास पल बनाता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह कहानी नेहा के दिल के बेहद करीब है।
उन्होंने बताया कि यह 'एक गहरी भावनात्मक और सच्ची कहानी है, जो कैमरा रुकने के काफी समय बाद तक मेरे जेहन में बनी रही'।
'52 ब्लू' के IFFM में चुनाव पर नेहा को है गर्व
नेहा को अपनी फिल्म '52 ब्लू' के IFFM में चुने जाने पर बहुत गर्व है। वह कहती हैं कि यह फेस्टिवल हमेशा विविध आवाजों और अर्थपूर्ण कहानियों को बढ़ावा देता है।
उन्हें उम्मीद है कि फिल्म ऑस्ट्रेलियन दर्शकों के दिलों को छू पाएगी और उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी।
उनका मानना है कि सिनेमा में यह ताकत है कि वह लोगों को एक साथ लाए और उन्हें साझा भावनाओं के धागे से जोड़ सके।