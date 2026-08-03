IFFM प्रीमियर से पहले नेहा धूपिया ने खोले दिल के राज, '52 ब्लू' को लेकर कही ये बात

नेहा को अपनी फिल्म '52 ब्लू' के IFFM में चुने जाने पर बहुत गर्व है। वह कहती हैं कि यह फेस्टिवल हमेशा विविध आवाजों और अर्थपूर्ण कहानियों को बढ़ावा देता है।

उन्हें उम्मीद है कि फिल्म ऑस्ट्रेलियन दर्शकों के दिलों को छू पाएगी और उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी।

उनका मानना है कि सिनेमा में यह ताकत है कि वह लोगों को एक साथ लाए और उन्हें साझा भावनाओं के धागे से जोड़ सके।