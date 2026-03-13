नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी

नीना गुप्ता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मुझे बस यही चाहिए

लेखन ज्योति सिंह 12:13 pm Mar 13, 202612:13 pm

क्या है खबर?

नीना गुप्ता अक्सर किसी न किसी विवाद के चलते सुर्खियों में आ जाती हैं। खासतौर पर, अपने पहनावे को लेकर उन्हें कई बार लोगों की तिरछी निगाहों का शिकार होना पड़ा है। हाल ही में, अभिनेत्री सादगी भरे अंदाज में हैदराबाद पहुंची थीं, जहां उन्होंने रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में हिस्सा लिया। उनकी ऑनलाइन तस्वीरों और वीडियो देखने के बाद चर्चा शुरू हो गई कि वह "प्रेग्नेंट" हैं। अब नीना ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।